Rapid: Neuer Startrekord von Trainer Peter Stöger!

Dabei hatte die Partie gegen die Wattener für Stöger denkbar schlecht begonnen – schon nach wenigen Minuten knallte dem an der Outlinie stehenden Coach der Ball mit solcher Wucht ins Gesicht, dass ihm sogar die Brille vom Kopf flog. „Den hab‘ ich schön gefressen“, schmunzelte der anschließend mit einem Eisbeutel behandelte Wiener. „Aber es war auch schön, wie viele Leute rundherum sich gleich um mich gekümmert haben. Es hätte ja auch sein können, dass ich da allein liegen bleibe.“