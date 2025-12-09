Gefeuerter Pacult führt WAC noch durch den Advent!

Neues System – und der Motor läuft wieder! Neo-Trainer Ismail Atalan verpasste dem WAC mit der erstmals nach eineinhalb Jahren installierten Viererkette und dem variablen 4-3-2-1 ein neues Gesicht, feierte so nach vier sieglosen Partien (darunter drei Pleiten en suite) endlich wieder einen vollen Erfolg – 2:1 über die Austria Wien! Weshalb die „Wölfe“ nun zurück in den Top 6 sind.