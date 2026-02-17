Vorteilswelt
Programm im Überblick

Unsere Medaillenhoffnungen für Olympia-Dienstag

Olympia
17.02.2026 06:17
Johannes Lamparter
Johannes Lamparter(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Olympia-Programm: Diese Athletinnen und Athleten sind am Dienstag für Österreich im Einsatz.

Nordische Kombination – Bewerb Männer (10:00)
Johannes Lamparter, Thomas Rettenegger, Stefan Rettenegger

Biathlon – Staffel Männer (14:30)
Simon Eder, Patrick Jakob, Fabian Müllauer, Dominic Unterweger

Snowboard – Slopestyle Frauen (13:00)
Anna Gasser

Lesen Sie auch:
Matej Svancer
Olympia im Ticker
Freeski: Big Air mit Svancer ab 19.30 Uhr LIVE
17.02.2026
Olympia im Ticker
Biathlon: Herren-Staffel ab 14.30 Uhr LIVE
17.02.2026
Olympia im Ticker
Snowboard: Slopestyle der Frauen ab 13 Uhr LIVE
17.02.2026
Olympia im Ticker
Nordische Kombination: Springen ab 10 Uhr LIVE
17.02.2026

Eiskunstlauf – Frauen Kurzprogramm (18:45)
Olga Mikutina

Bob – Zweier Männer (19:00)
Markus Treichl/Daniel Bertschler, Jakob Mandlbauer/Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi

Freeski – Big Air Männer (19:30)
Matej Svancer

Olympia
17.02.2026 06:17
