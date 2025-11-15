Pfusch im Eiskanal: Absage von Rodel-Weltcup fix!

Sportler von Tests zurückgezogen

Nach den abgebrochenen Tests am Sonntag und Montag stand die um mehr als 31 Millionen Euro umgebaute Bahn am Freitag zum dritten Mal auf dem Prüfstand. Experten hatten mit zusätzlichen Holzbanden die Kurven 13 und 14 verengt, um die Sportler auf die Ideallinie zu zwingen. Zudem wurde intensiv mit Schneematsch gearbeitet, um die Kurven zu optimieren. Nachdem es wieder zu Problemen gekommen war, zog der Rodelverband seine Sportler von den Tests im Eiskanal zurück.