Straka rüttelte bei British Open am „Watschenbaum“

Wie Falco auch Nummer eins in den USA

Am Weg zum Klubhaus verriet Sepp auf der Spielerbrücke auch seinen heimischen Lieblingsmusiker: „Falco! Er hatte viele gute Lieder, aber das beste ist für mich Rock me Amadeus“. Der Mega-Hit stand 1986 sogar an der Spitze der US-Charts. Straka war heuer in den Staaten auch schon die Nummer eins – in der Saisonwertung der PGA Tour.