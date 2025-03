WM-Paukenschlag! Norwegen gibt Betrug zu

Die Veranstalter der Titelkämpfe in Norwegen zeigten sich vom Anzug-Eklat am vorletzten Bewerbstag jedenfalls unbeeindruckt. „Es gibt dadurch absolut keinen Schatten über der WM. Wir haben hier ein zweiwöchiges Volksfest gefeiert“, sagte WM-Organisationschef Age Skinstad am Sonntagvormittag auf APA-Nachfrage. Die Causa betreffe den norwegischen Skiverband, die Jury und die FIS. „Wir schauen auf das, was wir hier geschaffen haben wie die 18.000 Fans beim Skispringen am Samstag, die die gute Performance gefeiert haben. Das ist der wichtige Punkt für uns.“