Rapids Stöger: Ein Körner-Rekord, den keiner will

Nach einem starken Saisonstart kassierte Rapid zuletzt zahlreiche Rückschläge. Nun droht Trainer Peter Stöger der Körner-Rekord, den keiner haben will. Eine Kolumne von „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager.
Das Fußball-Geschäft ist schnelllebig, brutal. Anfang August schüttelte Peter Stöger noch schmunzelnd den Kopf, weil er auf „den Spuren von Robert Körner“ gefeiert wurde. Die Rapid-Ikone war 1959 mit fünf Pflichtspiel-Siegen in seine Trainer-Ära gestartet, Stöger kam letztlich auf vier Erfolge – dann gab es das 2:2 gegen Dundee United …
… jetzt könnte Stöger einen anderen „Uralt-Rekord“ von Körner einstellen: 1969 verlor Rapid unter seiner Führung (gemeinsam mit Karl Rappan im Europacup) sogar sechs Spiele in Folge. Aktuell hält Grün-Weiß vor dem Fiorentina-Hit bei vier „Leermeldungen“ in Pflichtspielen en suite. Was dem Klub in diesem Jahrtausend nur viermal „passierte“: Letztmals im Frühjahr 2024, da verlor man dreimal gegen Sturm, auch im Cupfinale. Acht Jahre davor verschärfte der Wechsel von Mike Büskens auf Damir Canadi die Talfahrt. Und 2005 legte Rapid zweimal so einen Negativlauf hin. Zunächst zum Saisonende, als es egal, man als Meister im Partymodus war. Und dann im Herbst auch wegen der Pleiten gegen Juventus und Club Brügge in der Champions League. Davon ist man jetzt Lichtjahre entfernt.
Ach ja, Körner wurde 1969 auch nach der sechsten Pleite, einem 0:6 (!) gegen die Austria, nicht entlassen. Eine andere Zeit. Bei Stöger muss dieses Thema hoffentlich gar nicht erst aufkommen …
