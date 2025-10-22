Rapids Stöger: Ein Körner-Rekord, den keiner will

… jetzt könnte Stöger einen anderen „Uralt-Rekord“ von Körner einstellen: 1969 verlor Rapid unter seiner Führung (gemeinsam mit Karl Rappan im Europacup) sogar sechs Spiele in Folge. Aktuell hält Grün-Weiß vor dem Fiorentina-Hit bei vier „Leermeldungen“ in Pflichtspielen en suite. Was dem Klub in diesem Jahrtausend nur viermal „passierte“: Letztmals im Frühjahr 2024, da verlor man dreimal gegen Sturm, auch im Cupfinale. Acht Jahre davor verschärfte der Wechsel von Mike Büskens auf Damir Canadi die Talfahrt. Und 2005 legte Rapid zweimal so einen Negativlauf hin. Zunächst zum Saisonende, als es egal, man als Meister im Partymodus war. Und dann im Herbst auch wegen der Pleiten gegen Juventus und Club Brügge in der Champions League. Davon ist man jetzt Lichtjahre entfernt.