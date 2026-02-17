Salzburgs Fans platzt wegen Letsch der Kragen

Der letzte Ausweg für Letsch, der mit seinem Team trotz der Krise immer noch auf Platz eins steht, dürfte nun ein Sieg in Linz sein. In der aktuellen Verfassung dürften drei Punkte bei den in der Liga seit September ungeschlagenen Oberösterreichern allerdings zu einer Mammutaufgabe werden. „Es gibt genügend Dinge, die wir besser machen müssen, als gegen den GAK. Wir werden uns das in dieser Woche anschauen, aber wir wissen, dass es im Spitzenspiel für uns nur um den Sieg geht“, erklärte Tim Drexler, der in Graz sein Liga-Debüt gab.