Verstappens Chefdesigner tritt überraschend zurück

Baute Weltmeister-Auto

Skinner war seit 2006 Teil von Red Bull Racing, nachdem er zuvor bei Jordan und Williams gearbeitet hatte. Begonnen hatte er als CFD-Ingenieur, arbeitete sich zum Gruppenleiter hoch, wurde später stellvertretender Leiter der Aerodynamik und 2018 schließlich Chef-Aerodynamiker. 2022 folgte die Beförderung zum Chefdesigner. In dieser Funktion war er maßgeblich am RB19 beteiligt, jenem Boliden, der 2023 nahezu alles gewann: Bis auf einen Grand Prix entschied Red Bull damals jedes Rennen für sich. Das Auto gilt als das erfolgreichste in der Geschichte der Formel 1.