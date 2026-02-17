Verstappens Chefdesigner tritt überraschend zurück

Schock kurz vor Saisonstart! Red Bull Racing verliert eine seiner wichtigsten Schlüsselfiguren: Chefdesigner Craig Skinner hat den Rennstall mit sofortiger Wirkung verlassen.
Wie das Team bestätigte, endet damit eine 20-jährige Ära bei den „Bullen“. Die Gründe für den überraschenden Abgang unmittelbar vor Beginn der neuen Saison sind bislang nicht bekannt. Laut Informationen von „RacingNews365“ soll Skinner den Schritt aus eigenen Stücken gesetzt haben. Ein Zusammenhang mit anderen personellen Veränderungen beim Team besteht demnach nicht.
Baute Weltmeister-Auto
Skinner war seit 2006 Teil von Red Bull Racing, nachdem er zuvor bei Jordan und Williams gearbeitet hatte. Begonnen hatte er als CFD-Ingenieur, arbeitete sich zum Gruppenleiter hoch, wurde später stellvertretender Leiter der Aerodynamik und 2018 schließlich Chef-Aerodynamiker. 2022 folgte die Beförderung zum Chefdesigner. In dieser Funktion war er maßgeblich am RB19 beteiligt, jenem Boliden, der 2023 nahezu alles gewann: Bis auf einen Grand Prix entschied Red Bull damals jedes Rennen für sich. Das Auto gilt als das erfolgreichste in der Geschichte der Formel 1.
Red Bull bedankt sich
In einem offiziellen Statement bestätigte Red Bull den Abschied: „Craig war ein wichtiger Teil unseres Teams und hat viel zu unserem Erfolg beigetragen. Wir möchten ihm für seine harte Arbeit und sein Engagement danken. Das gesamte Red Bull Team wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.“
Wer Skinner beim Team aus Milton Keynes ersetzen wird und wie es mit seiner eigenen Zukunft weitergeht, ist derzeit offen. Für Weltmeister Max Verstappen und Red Bull ist sein Abgang jedenfalls ein herber Verlust – gerade jetzt, wo unter neuem Reglement jedes Detail entscheidend sein könnte.
