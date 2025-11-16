Vorteilswelt
Ski-Weltcup im Ticker

Der Slalom der Herren in Levi – ab 10 Uhr LIVE

Ski Alpin
16.11.2025 05:21
Manuel Feller jagt die ersten Weltcup-Punkte.
Manuel Feller jagt die ersten Weltcup-Punkte.(Bild: GEPA)

In Levi steht heute der Slalom der Herren am Programm. Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten. 

Hier der Liveticker:

Die Rückkehr des Männer-Weltcups nach vier Jahren Pause verlief 2024 aus österreichischer Sicht ernüchternd. Mehr als die Plätze 15 und 16 durch Adrian Pertl und Dominik Raschner schauten nicht heraus. Nach dem verpatzten Start schafften es die Slalom-Fahrer erst im neunten Saisonrennen aufs Podest. Nun sind die Aushängeschilder aus verschiedenen Motiven erneut bemüht, die Erwartungen zu dämpfen. Ansagen gibt es von Manuel Feller, Marco Schwarz und Fabio Gstrein nicht zu hören.

Feller schied im Vorjahr aus.
Feller schied im Vorjahr aus.(Bild: EPA/Kimmo Brandt)

Schwarz fährt für die Startliste
„Ziel für Levi wird sein, wieder zurückzufinden in die Slalomform. Letztes Jahr habe ich mich irrsinnig schwergetan“, erinnerte Schwarz, der sich vor drei Wochen im Sölden-Riesentorlauf nur Marco Odermatt geschlagen geben musste. Im Slalom ist die Ausgangssituation für den Kärntner aber eine andere. „Ich werde da mit Startnummer 29 starten.“

Marco Schwarz
Marco Schwarz(Bild: Christof Birbaumer)

  Gstrein (7.) und Feller (10.) stehen im WCSL-Ranking für den Slalom, die Basis für jede Startliste in der jeweiligen Disziplin, deutlich weiter vorne. Gstrein, der im vergangenen Winter den Durchbruch aufs Stockerl geschafft hat, will den letzten Eindruck bestätigen. In zwei Antreten im finnischen Winter Wonderland konnte er jedoch noch nicht punkten. „Letztes Jahr bin ich gleich einmal ausgeschieden, es ist ein bisschen eine Hassliebe dort oben.“

„Levi Black“ für Feller ein weißer Fleck
Feller bezeichnete seine Slalom-Vorbereitung überhaupt als „bescheiden“. „Ich hatte nicht so viele Tage, wie ich erhofft hätte“, sagte der Gewinner des Slalomweltcups 2023/24 aus Gründen, die er nicht verraten wollte. Er werde versuchen, gut ins Fahren zu kommen. „Aber die größten Erwartungen habe ich nicht.“ Auf der langen und recht flachen Piste „Levi Black“ schaute für Feller in acht Rennen nur ein fünfter Platz (2016) heraus. Im Vorjahr siegte überlegen Clement Noel vor Henrik Kristoffersen und Loic Meillard.

Vorjahressieger Clement Noel
Vorjahressieger Clement Noel(Bild: AFP/JUSSI NUKARI)

Hohe Temperaturen in Levi sorgten in der Vorwoche für ungünstige Trainingsbedingungen. Österreichs Slalom-Männern könnte dieser Umstand sogar gelegen kommen, sie reisten erst am Donnerstag in den hohen Norden und trainierten in heimischen Gebieten. Am Kitzsteinhorn, Pass Thurn und zuletzt in Gurgl wurde auf Depot- und Kunstschnee, von eher weich bis knackig, also auf vielen verschiedenen Untergründen, trainiert.

