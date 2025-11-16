Der Slalom der Herren in Levi – ab 10 Uhr LIVE

„Levi Black“ für Feller ein weißer Fleck

Feller bezeichnete seine Slalom-Vorbereitung überhaupt als „bescheiden“. „Ich hatte nicht so viele Tage, wie ich erhofft hätte“, sagte der Gewinner des Slalomweltcups 2023/24 aus Gründen, die er nicht verraten wollte. Er werde versuchen, gut ins Fahren zu kommen. „Aber die größten Erwartungen habe ich nicht.“ Auf der langen und recht flachen Piste „Levi Black“ schaute für Feller in acht Rennen nur ein fünfter Platz (2016) heraus. Im Vorjahr siegte überlegen Clement Noel vor Henrik Kristoffersen und Loic Meillard.