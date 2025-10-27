Formel-1-Pilot tobt: „Hätte sie umbringen können!“

Lawson war nach einer Kollision in der ersten Runde in die Box gefahren. Als er zurück auf die Strecke kam, gab es im ersten Sektor wegen Trümmerteilen doppelt geschwenkte gelbe Flaggen. Die Fahrer müssen die Geschwindigkeit in dem Fall drastisch reduzieren. Als er in die erste Kurve gekommen sei, „liefen da zwei Typen über die Strecke, und ich hätte fast einen von ihnen erwischt“, schilderte Lawson. „Das ist inakzeptabel.“ Auf Nachfrage betonte er, dass er für den Vorfall eine Erklärung verlange.