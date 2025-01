Fällt Teamspieler hier tatsächlich das Auge raus?

Während Fans in den sozialen Medien rätseln, was genau hier vor sich gegangen ist, vermutet ein User, dass sich durch den Druck eine Luftblase an den Nebenhöhlen gebildet hat. Was auch immer es war: Es zwang den Stürmer dazu, den Rasen zu verlassen. Doppelt bitter: Heerenveen kassierte vier Minuten später das 2:3 und musste sich aus dem Pokal verabschieden.