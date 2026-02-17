„Kotzt mich an!“ Deutsche nach Abbruch stinksauer

Hüttel tobt: „Miserabel, schlecht gearbeitet“

Für DSV-Sportdirektor Horst Hüttel ein bitterer Abend. „Ich bin richtig sauer, weil es keiner von uns versteht“, sagte er rund 40 Minuten nach dem Abbruch. Besonders unverständlich: Kurz darauf war am Himmel keine Schneeflocke mehr zu sehen. „Alle Wetter-Apps haben angezeigt, dass nach 10 Minuten der Schneefall aufhört.“ Er verstehe nicht, „dass man nicht so eine gewisse professionelle Besonnenheit hat, um diese zehn Minuten noch abzuwarten. Ich bin einfach wütend, dass man allen Beteiligten nicht die Chance gegeben hat, hier diesen Wettkampf zu Ende zu bringen.“ Auf die Frage, ob er sich betrogen fühle, stellte Hüttel klar: „Betrogen weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es vorsätzlich war. Das will ich keinem unterstellen. Es ist einfach schlecht gearbeitet. Miserabel, schlecht gearbeitet.“