Truppe: „Das Papier können wir gleich zerknüllen“

In der bisherigen Saison ist Katharina Truppe das Zugpferd der Slalom-Damen. Vor dem Olympia-Rennen am Mittwoch möchte die Kärnterin nichts von der interenen Favoriterolle wissen, sondern eher befreit losfahren und den Druck wegschieben. Und sie weiß: Am Tag X muss alles passen.