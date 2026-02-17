Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Druck weg schieben

Truppe: „Das Papier können wir gleich zerknüllen“

Olympia
17.02.2026 06:00
Porträt von Martin Grasl
Von Martin Grasl

In der bisherigen Saison ist Katharina Truppe das Zugpferd der Slalom-Damen. Vor dem Olympia-Rennen am Mittwoch möchte die Kärnterin nichts von der interenen Favoriterolle wissen, sondern eher befreit losfahren und den Druck wegschieben. Und sie weiß: Am Tag X muss alles passen. 

0 Kommentare
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
17.02.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Olympia
„Unprofessionell“
„Kotzt mich an!“ Deutsche nach Abbruch stinksauer
Krone Plus Logo
Olympia-Zwischenbilanz
„Das waren schon viele magische Momente!“
Programm im Überblick
Unsere Medaillenhoffnungen für Olympia-Dienstag
Druck weg schieben
Truppe: „Das Papier können wir gleich zerknüllen“
Olympia im Ticker
Snowboard: Slopestyle der Frauen ab 13 Uhr LIVE
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine