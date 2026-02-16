Vor der Heim-WM schnuppert die nächste Generation

Begeisterung im Tal ist greifbar

„Die Begeisterung für die Buckelpiste im Montafon ist deutlich spürbar. Es freut uns sehr zu sehen, mit welchem Einsatz hier gearbeitet wird – von den Verantwortlichen vor Ort bis zu den Trainerinnen und Trainern, sowie den Vereinen“, erklärt Matthias Schenk, der sportliche Leiter für den Freestyle-Bereich im ÖSV. „Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten für die hervorragende Zusammenarbeit und das Engagement für unseren Sport.“