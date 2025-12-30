Trump: Netanyahu kann „sehr schwierig sein“

„Wenn sie jetzt nicht ihre Waffen niederlegen, werden diese Länder sie vernichten“, sagte er weiter. Man lege es aber nicht auf eine Eskalation an. Die Entwaffnung der Terrororganisation im Gazastreifen ist zentraler Bestandteil der zweiten Phase des US-Friedensplans. Bisher sind zudem nicht alle Bedingungen der ersten Phase erfüllt. So befindet sich beispielsweise die Leiche einer entführten israelischen Geisel weiter im Gazastreifen. Alle noch lebenden Geiseln der Hamas wurden freigelassen.