Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Produktives Treffen“

Trump: Netanyahu kann „sehr schwierig sein“

Außenpolitik
30.12.2025 06:40
Von links: Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu und US-Präsident Donald Trump
Von links: Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu und US-Präsident Donald Trump(Bild: AFP/JOE RAEDLE)

US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu haben am Montag über die Waffenruhe im Gazastreifen gesprochen. Diese herrscht seit dem 10. Oktober, dennoch kommt es weiter zu tödlicher Gewalt. Sollte sich die Hamas nicht wie vereinbart entwaffnen, hätten andere Staaten im Nahen Osten bereits ein Einschreiten angekündigt, sagte Trump.

0 Kommentare

„Wenn sie jetzt nicht ihre Waffen niederlegen, werden diese Länder sie vernichten“, sagte er weiter. Man lege es aber nicht auf eine Eskalation an. Die Entwaffnung der Terrororganisation im Gazastreifen ist zentraler Bestandteil der zweiten Phase des US-Friedensplans. Bisher sind zudem nicht alle Bedingungen der ersten Phase erfüllt. So befindet sich beispielsweise die Leiche einer entführten israelischen Geisel weiter im Gazastreifen. Alle noch lebenden Geiseln der Hamas wurden freigelassen.

Trump wollte ursprünglich im Dezember den Übergang zur zweiten Phase des Friedensplans verkünden, der neben der Entwaffnung der Hamas auch den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gebiet vorsieht. Anschließend soll eine palästinensische Übergangsregierung mit der Verwaltung des Gazastreifens beauftragt werden, die von einem internationalen „Friedensrat“ beaufsichtigt wird.

Zitat Icon

Netanyahu ist ein Held. Wie kann man ihn nicht begnadigen?

US-Präsident Donald Trump weist Spannungen zurück.

Spannungen zurückgewiesen
Israels Regierungschef Netanyahu bezeichnete das Treffen mit Trump in Florida als „sehr produktiv“. Israel wolle dem US-Präsidenten für seinen Einsatz die höchste zivile Auszeichnung des Landes verleihen. Trump wandte zwar ein, dass Netanyahu „sehr schwierig sein“ könne, Spannungen zwischen ihnen gebe es aber nicht. Ohne die Führung des Politikers nach dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 würde Israel „möglicherweise nicht mehr existieren“. Netanyahu sei ein Held, sagte der US-Präsident. „Wie kann man ihn nicht begnadigen?“

Ein weiterer Gesprächsinhalt war die „Gefahr“ durch den Iran für den Nahen Osten und die USA. Sollte das Land das Raketen- oder Atomwaffenprogramm wieder aufnehmen, ziehe er einen weiteren Militärschlag in Betracht, sagte Trump. Kurz zuvor hatte er bereits gesagt, man werde dem Iran harte Schläge versetzen, sollte Teheran aufrüsten. Laut israelischen Angaben baut das Land seine militärischen Fähigkeiten nach dem Zwölf-Tage-Krieg mit Israel im Juni wieder aus.

Lesen Sie auch:
Von links: Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu und US-Präsident Donald Trump
Frieden in Gaza
„Frustrierter“ Trump trifft Netanyahu in Florida
29.12.2025
Islamisten wehren sich
Hamas: Entwaffnung wäre wie „Entzug der Seele“
11.12.2025
Eine fehlt noch
Hamas hat Israel fast alle Leichen übergeben
04.12.2025

„Jede Aggression wird mit einer sofortigen harten Reaktion beantwortet, die jenseits der Vorstellungskraft ihrer Planer liegt“, kommentierte ein wichtiger Berater von Irans oberstem Führer, die Worte des US-Präsidenten. Die USA, Europa und Israel würden das Land „in die Knie zwingen“ wollen, hatte Irans Präsident Massud Pezeshkian am Samstag gesagt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
138.683 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
119.674 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
92.832 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Mehr Außenpolitik
Politologe Filzmaier:
Kaiser ist „geeigneter Präsidentschaftskandidat“
„Produktives Treffen“
Trump: Netanyahu kann „sehr schwierig sein“
Bitte um Aufklärung
Wirbel um blaues Polit-Feuerwerk rund um Silvester
„Krone“-Kommentar
Diskrete Allianz: Neue Kräfte für die Regierung
Jahresrückblick
Mölzer: „Diese Regierung hat voll versagt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf