„Frustrierter“ Trump trifft Netanyahu in Florida

Darum soll es in den Gesprächen gehen

Netanyahu ist in diesem Jahr bereits zum fünften Mal in die Vereinigten Staaten gereist. Bei dem Treffen in Trumps Privatresidenz Mar-a-Lago soll es um den Friedensplan, aber auch um die „Gefahr“ durch den Iran für den Nahen Osten und die USA gehen. Laut israelischen Angaben baut der Iran seine militärischen Fähigkeiten wieder aus, die durch den Zwölf-Tage-Krieg mit Israel im Juni deutlich verringert worden waren. Eine Analystin des Washington Centers for International Policy (CIP) vermutet dahinter allerdings einen Versuch Israels, sich die weitere Unterstützung der Vereinigten Staaten zu sichern. Netanyahus neuerlicher Fokus auf iranische Raketen sei der „Versuch, einen neuen Kriegsgrund zu konstruieren“.