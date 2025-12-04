Hamas hat Israel fast alle Leichen übergeben

Nach dieser Übergabe befindet sich nur noch eine tote Geisel im Gazastreifen, ein israelischer Polizist, der ebenfalls bei dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 getötet wurde. Insgesamt verlief die Übergabe schleppend. Die Hamas begründet das damit, dass es für sie schwierig sei, die Toten zu finden, weil diese unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel verschüttet seien. Israels Regierung bezeichnet das als Lüge.