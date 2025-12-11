Vorteilswelt
Islamisten wehren sich

Hamas: Entwaffnung wäre wie „Entzug der Seele“

Ausland
11.12.2025 11:57
Die Terrorgruppe ist noch immer schwer bewaffnet.
Die Terrorgruppe ist noch immer schwer bewaffnet.(Bild: AFP/SAID KHATIB)

Die Terroristen der Hamas wollen einen faulen Kompromiss erzwingen. Die Islamisten bieten nach Aussagen eines ranghohen Anführers eine „Einlagerung“ ihrer Waffen im Gazastreifen an, will sie aber entgegen dem Friedensplan von US-Präsident Donald Trump nicht abgeben. 

Eine Entwaffnung sei für einen Palästinenser gleichbedeutend mit „dem Entzug der Seele“, sagte einer der Anführer der Hamas, Khalid Mashaal, in einer Sendung des arabischen TV-Senders Al Jazeera.

Der mit einer UN-Resolution abgesicherte Friedensplan sieht die Entwaffnung der Hamas in einer zweiten Phase vor, die nach Trumps Worten „ziemlich bald passieren“ werde.

Nur noch eine tote Geisel in Gaza
Nach der kürzlichen Übergabe einer weiteren Leiche durch die Hamas an Israel befindet sich nur noch eine tote Geisel im Gazastreifen. Sollte auch sie bald übergeben werden und Israel im Gegenzug 15 palästinensische Leichen aushändigen, wären die Verpflichtungen beider Seiten im Rahmen der ersten Phase von Trumps Friedensplans erfüllt. Ob der Übergang zur zweiten Phase jedoch gelingt, bleibt abzuwarten. Diese sieht neben der Hamas-Entwaffnung die Einsetzung einer internationalen Stabilisierungstruppe (ISF) in Gaza vor.

Dazu sagte Mashaal, die Hamas lehne jede Form der Besatzung ab, habe aber keinen Einwand dagegen, wenn es eine internationale Stabilisierungstruppe an den Grenzen Gazas gebe. Laut dem Friedensplan soll eine Übergangsregierung aus unpolitischen palästinensischen Fachleuten eingerichtet werden. Zudem soll es für eine Übergangszeit einen „Friedensrat“ geben, dem US-Präsident Trump vorsteht. Mashaal sagte, die Palästinenser sollten selbst entscheiden, wer sie regiere.

