„Bin in der Phase, für die du als Fußballer lebst“

Michael Svoboda schwebt auf Wolke sieben: Privat heiratete er vor kurzem seine Ines, sportlich ist er als Kapitän mit dem FC Venezia voll auf Aufstiegskurs in die Serie A – zudem wurde er von Teamchef Ralf Rangnick in den ÖFB-Kader einberufen. Die „Krone“ stattete dem Wiener einen Besuch ab.
„Krone“: Mit Venezia vor dem Aufstieg in die Serie A, im letzten Teamkader vor der WM dabei – deine Karriere darf man im Moment wohl als märchenhaft bezeichnen ...
Michael Svoboda: „Im Endeffekt läuft es derzeit gut, es ist immer schön, wenn man erfolgreich ist, die Karriere in die richtige Richtung läuft. Wenn man Venedig anschaut, dann kommt jetzt die heiße Phase, am Samstag das immens wichtige Spiel gegen Monza, aber genau das ist es, wofür du als Fußballer lebst, die ganze Saison über hinarbeitest. Und das gilt natürlich auch für das Nationalteam, es ist einfach toll, wenn man die Bestätigung für seine Leistungen bekommt.“
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