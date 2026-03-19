„Jetzt versteckt sich bei uns keiner mehr!“

Sinnbildlich für Rapids zweite Luft, das Comeback in der Bundesliga-Saison ist auch Niklas Hedl! Nach einem harten Herbst hat auch der 25-jährige Torhüter seine Lockerheit und damit seine Form wieder gefunden. Am Sonntag soll gegen den LASK zum dritten Mal in Folge die Null stehen. Beim ÖFB-Team liegt seine Karriere aber (vorerst) auf Eis ...