„Jetzt versteckt sich bei uns keiner mehr!“

Sinnbildlich für Rapids zweite Luft, das Comeback in der Bundesliga-Saison ist auch Niklas Hedl! Nach einem harten Herbst hat auch der 25-jährige Torhüter seine Lockerheit und damit seine Form wieder gefunden. Am Sonntag soll gegen den LASK zum dritten Mal in Folge die Null stehen. Beim ÖFB-Team liegt seine Karriere aber (vorerst) auf Eis ...
„Für eine Party bleibt keine Zeit. Gesundheit und weitere Zu-null-Spiele.“ Die Wünsche von Niklas Hedl zu seinem 25. Geburtstag am Dienstag waren recht unspektakulär. Und doch aussagekräftig. Denn in der gesamten Saison blieb Rapids Goalie noch nie dreimal in Folge ohne Gegentor. Am Sonntag (17 Uhr) gegen den LASK soll es so weit sein ...
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