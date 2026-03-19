Hauser und Gandler schaffen Quali für Verfolgung!

Hauser hofft auf „coole Platzierung“

Hauser erwartete in Oslo einen emotionalen Abschied aus dem Biathlon-Sport. „Ich weiß, dass riesiger Druck abfallen wird. Es sind viele Leute von mir da, auf das freue ich mich“, sagte Österreichs Ex-Weltmeisterin vor ihren letzten Weltcup-Auftritten in Norwegen. Hauser hatte ihre aktive Karriere mit Saisonende für beendet erklärt. Nun will sie noch einmal „eine coole Platzierung einfahren“ – und die Schlussrunde genießen.