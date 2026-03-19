Hauser und Gandler schaffen Quali für Verfolgung!

Lisa Hauser an ihrem Abschiedswochenende und auch Anna Gandler haben am Freitag zum Auftakt des Biathlon-Weltcup-Finales auf dem Holmenkollen in Oslo die Qualifikation für das Verfolgungsrennen geschafft!
Der Tagessieg im 7,5-km-Sprint ging an die Schwedin Hanna Öberg, und die Französin Lou Jeanmonnot sicherte sich dank Rang sechs vorzeitig und erstmals die große Kristallkugel. Ein Jahr, nachdem sie hauchdünn an gleicher Stelle den Gesamtsieg verpasst hatte ...
Für Hauser (2 Fehlschüsse/Platz 36) und Gandler (2/34.) reichte es nicht zum Spitzenplatz, aber in der Verfolgung am Samstag sind die beiden dabei. Anna Andexer mit vier Schießfehlern und Tamara Steiner (1) landeten außerhalb der Top-70 und beenden die Saison.
Hauser hofft auf „coole Platzierung“
Hauser erwartete in Oslo einen emotionalen Abschied aus dem Biathlon-Sport. „Ich weiß, dass riesiger Druck abfallen wird. Es sind viele Leute von mir da, auf das freue ich mich“, sagte Österreichs Ex-Weltmeisterin vor ihren letzten Weltcup-Auftritten in Norwegen. Hauser hatte ihre aktive Karriere mit Saisonende für beendet erklärt. Nun will sie noch einmal „eine coole Platzierung einfahren“ – und die Schlussrunde genießen.
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