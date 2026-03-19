Hochpreisland Tirol: Die AK fordert Antworten

Tirol-Aufschlag bei Lebensmitteln

Hinzu komme, dass auch die Preise für Lebensmittel nicht nur im angrenzenden Ausland weit billiger seien als in Tirol, sondern auch hier ein Gefälle zwischen Tirol und anderen, östlicheren Bundesländern bestehe. „Das alles ist seit Jahrzehnten bekannt, geleistet wurde hier nichts“, kritisiert Zangerl, der sich „endlich mehr Tempo“ erwarte und die zuständigen Bundesministerien auffordert, hier tätig zu werden.