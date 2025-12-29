Im Schlaf überrascht
Horror-Feuer in Altersheim: Mindestens 16 Tote
Bei einem Brand in einem Altersheim in Indonesien sind 16 Menschen ums Leben gekommen, drei weitere erlitten Verbrennungen. Zwölf Menschen konnten demnach unverletzt evakuiert werden.
Der Fund mehrerer Leichen in den Zimmern des Altersheims lasse darauf schließen, dass die Bewohner im Schlaf von dem Feuer überrascht wurden, schilderte der Leiter der Rettungsbehörde in Manado auf der Insel Sulawesi, Jimmy Rotinsulu der Nachrichtenagentur AFP. Der Brand in dem Pflegeheim ereignete sich am Sonntagabend.
In Indonesien kommt es immer wieder zu tödlichen Bränden. Anfang Dezember mussten bei einem Feuer in einem Bürogebäude in Jakarta über 20 Menschen sterben.
