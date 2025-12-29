Horror-Feuer in Altersheim: Mindestens 16 Tote

Der Fund mehrerer Leichen in den Zimmern des Altersheims lasse darauf schließen, dass die Bewohner im Schlaf von dem Feuer überrascht wurden, schilderte der Leiter der Rettungsbehörde in Manado auf der Insel Sulawesi, Jimmy Rotinsulu der Nachrichtenagentur AFP. Der Brand in dem Pflegeheim ereignete sich am Sonntagabend.