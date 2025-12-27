Korruptionsverdacht gegen ukrainische Abgeordnete

Nach dem Schmiergeld-Skandal im November trifft die Ukraine nun der nächste Schlag: Gegen mehrere Abgeordnete wird wegen des Verdachts auf Korruption ermittelt – Und das kurz vor dem Treffen des ukrainischen Staatschefs mit Donald Trump.
In der Ukraine ermittelt das Antikorruptionsbüro (NABU) gegen mehrere Abgeordnete des Landes wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Die Behörde erklärte am Samstag im Onlinedienst Telegram, sie habe eine „organisierte kriminelle Gruppe“ mit amtierenden Parlamentsabgeordneten unter ihren Mitgliedern enttarnt, die für ihr Abstimmungsverhalten „systematisch illegale Vorteile“ erhalten hätten.
NABU-Ermittler versuchten den Angaben zufolge deswegen, Büros von Parlamentsausschüssen zu durchsuchen. Sie seien aber von Sicherheitskräften daran gehindert worden.
Skandal kurz vor Treffen zwischen Trump und Selenskyj
Der erneute Korruptionsskandal trifft die Ukraine in einer wichtigen Phase des russischen Angriffskrieges. Für Sonntag ist ein Gespräch von Staatschef Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump über den US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges geplant. Zugleich steht die Ukraine militärisch weiter massiv unter Druck.
