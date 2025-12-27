Vorteilswelt
Kurz vor Trump-Treffen

Korruptionsverdacht gegen ukrainische Abgeordnete

Außenpolitik
27.12.2025 14:00
Der Skandal trifft die Ukraine kurz vor dem Treffen von Staatschef Selenskyj mit Donald Trump.
Der Skandal trifft die Ukraine kurz vor dem Treffen von Staatschef Selenskyj mit Donald Trump.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Nach dem Schmiergeld-Skandal im November trifft die Ukraine nun der nächste Schlag: Gegen mehrere Abgeordnete wird wegen des Verdachts auf Korruption ermittelt – Und das kurz vor dem Treffen des ukrainischen Staatschefs mit Donald Trump.

0 Kommentare

In der Ukraine ermittelt das Antikorruptionsbüro (NABU) gegen mehrere Abgeordnete des Landes wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Die Behörde erklärte am Samstag im Onlinedienst Telegram, sie habe eine „organisierte kriminelle Gruppe“ mit amtierenden Parlamentsabgeordneten unter ihren Mitgliedern enttarnt, die für ihr Abstimmungsverhalten „systematisch illegale Vorteile“ erhalten hätten.

NABU-Ermittler versuchten den Angaben zufolge deswegen, Büros von Parlamentsausschüssen zu durchsuchen. Sie seien aber von Sicherheitskräften daran gehindert worden.

Skandal kurz vor Treffen zwischen Trump und Selenskyj
Der erneute Korruptionsskandal trifft die Ukraine in einer wichtigen Phase des russischen Angriffskrieges. Für Sonntag ist ein Gespräch von Staatschef Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump über den US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges geplant. Zugleich steht die Ukraine militärisch weiter massiv unter Druck.

Donald Trump
Ukraine
Korruption
Loading
