Trump empfängt Selenskyj am Sonntag in Florida

„Friedensplan fast fertig“

Selenskyj erklärte, sein Chefunterhändler Rustem Umjerow habe über Kontakte mit den USA berichtet. „Wir verlieren keinen Tag. Ein Treffen mit Trump steht bevor“, so der ukrainische Präsident. Der 20-Punkte-Friedensplan sei zu 90 Prozent fertig: „Jetzt geht’s darum, alles zu 100 Prozent abzuschließen.“ Er zeigte sich bereit für ein Referendum, jedoch nur bei einer mindestens 60-tägigen Feuerpause Russlands – ein Punkt, bei dem US-Beamte kürzere Fristen bevorzugen. Zweifel äußerte Selenskyj, ob Moskau Trumps Plan zustimmt: „Ich habe einige Informationen, aber ich bin an einem Punkt, an dem ich nur die Worte von Führungspersonen glauben möchte.“