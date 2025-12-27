Keiner rutscht in Klagenfurt öfter aus als der VSV

Kunasek verschenkt seine Logen in der Oper
Wie Elke Kahr
Ring frei für das 362. Kärntner Eishockeyderby! Die Klagenfurter haben keinen lieber zu Gast als den VSV – aus den letzten 24 Duellen in Klagenfurt gab‘s gleich 22 Heimsiege. So eine schlechte Bilanz hat beim KAC sonst kein anderes Team. Bei den Rotjacken droht der Abwehrchef auszufallen – dazu führen zwei „Tiroler“ die Teams auf das Eis.
Traditionell lädt man zu Weihnachten stets seine Liebsten ein. Dem KAC geht das am Samstag, drei Tage nach Heiligabend, ähnlich. Kein Gast in der ICE-Liga lässt die Punkte öfter in Klagenfurt als Rivale VSV, der zum Heim-Lieblingsgegner wurde. So gab’s aus den letzten 24 Duellen auf Klagenfurter Eis seit Oktober 2016 nur zwei (!) Siege für die Adler – beide im Frühjahr 2023.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.