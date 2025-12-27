Keiner rutscht in Klagenfurt öfter aus als der VSV

Traditionell lädt man zu Weihnachten stets seine Liebsten ein. Dem KAC geht das am Samstag, drei Tage nach Heiligabend, ähnlich. Kein Gast in der ICE-Liga lässt die Punkte öfter in Klagenfurt als Rivale VSV, der zum Heim-Lieblingsgegner wurde. So gab’s aus den letzten 24 Duellen auf Klagenfurter Eis seit Oktober 2016 nur zwei (!) Siege für die Adler – beide im Frühjahr 2023.