Harfenbau in Perfektion: Feinheiten des Klanges

Der studierte Holzwissenschafter baut, repariert und serviciert seit 2023 in seiner Werkstatt in Langenzersdorf die geschwungenen Instrumente. Nach seiner Lehre in einem amerikanischen Harfenbetrieb absolvierte er 2022 den Meistertitel für Streich- und Saiteninstrumentenerzeugung in der Fachschule für Instrumentenbau in Hallstatt. Im darauffolgenden Jahr gründete er sein Unternehmen, eine von drei Harfenbau-Meisterwerkstätten in ganz Österreich – mit der tatkräftigen Unterstützung von Leo Wiesinger, Berater bei der Gründeragentur RIZ UP. Gemeinsam wurde an Geschäftskonzept, Businessplan, Finanzierung und Marketingstrategie getüftelt.