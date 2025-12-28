Harfenbau in Perfektion: Feinheiten des Klanges

Musiker aus ganz Österreich pilgern ins Weinviertel zu Gabriel Schwarzmann. Dort kreiert er als jüngster Harfenbauer in seinem Betrieb wahre Meisterwerke.
Gabriel Schwarzmann ist Harfenbauer aus Leidenschaft. Etwa 100 bis 200 Arbeitsstunden stecken in einem einzigen seiner Musikinstrumente. Und mit seinen 32 Jahren ist der Weinviertler der jüngste Harfenbauer in ganz Österreich. „Meine Schwester hat damals eine Harfe zu Weihnachten bekommen und ich hab’ mich sofort verliebt“, so Schwarzmann. Seither dreht sich in seinem Leben vieles um die Harfe.
Der studierte Holzwissenschafter baut, repariert und serviciert seit 2023 in seiner Werkstatt in Langenzersdorf die geschwungenen Instrumente. Nach seiner Lehre in einem amerikanischen Harfenbetrieb absolvierte er 2022 den Meistertitel für Streich- und Saiteninstrumentenerzeugung in der Fachschule für Instrumentenbau in Hallstatt. Im darauffolgenden Jahr gründete er sein Unternehmen, eine von drei Harfenbau-Meisterwerkstätten in ganz Österreich – mit der tatkräftigen Unterstützung von Leo Wiesinger, Berater bei der Gründeragentur RIZ UP. Gemeinsam wurde an Geschäftskonzept, Businessplan, Finanzierung und Marketingstrategie getüftelt.
Meisterwerke auch zum Mieten
Mit Erfolg. Denn seitdem werden in der Weinviertler Werkstatt hochwertige Hakenharfen in verschiedenen Größen gebaut. „Das Tüfteln und Entwickeln ist besonders spannend. Je weiter man eintaucht, desto mehr erkennt man die Feinheiten, die einen guten Klang ausmachen“, so der Harfenbauer. Von Hakenharfen, über Tiroler Volksharfen bis hin zu Konzertharfen hat Schwarzmann unterschiedlichste Instrumente im Schauraum seiner Meisterwerkstatt im Angebot. Nebenbei vermietet der 32-Jährige Instrumente auch an Musikschulen und Privatpersonen.
