Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Meisterwerke aus NÖ

Harfenbau in Perfektion: Feinheiten des Klanges

Niederösterreich
28.12.2025 13:00
Harfenbauer aus Leidenschaft: Bis zu 200 Arbeitsstunden stecken in einem Instrument.
Harfenbauer aus Leidenschaft: Bis zu 200 Arbeitsstunden stecken in einem Instrument.(Bild: Schwarzmann)

Musiker aus ganz Österreich pilgern ins Weinviertel zu Gabriel Schwarzmann. Dort kreiert er als jüngster Harfenbauer in seinem Betrieb wahre Meisterwerke. 

0 Kommentare

Gabriel Schwarzmann ist Harfenbauer aus Leidenschaft. Etwa 100 bis 200 Arbeitsstunden stecken in einem einzigen seiner Musikinstrumente. Und mit seinen 32 Jahren ist der Weinviertler der jüngste Harfenbauer in ganz Österreich. „Meine Schwester hat damals eine Harfe zu Weihnachten bekommen und ich hab’ mich sofort verliebt“, so Schwarzmann. Seither dreht sich in seinem Leben vieles um die Harfe.

Der studierte Holzwissenschafter baut, repariert und serviciert seit 2023 in seiner Werkstatt in Langenzersdorf die geschwungenen Instrumente. Nach seiner Lehre in einem amerikanischen Harfenbetrieb absolvierte er 2022 den Meistertitel für Streich- und Saiteninstrumentenerzeugung in der Fachschule für Instrumentenbau in Hallstatt. Im darauffolgenden Jahr gründete er sein Unternehmen, eine von drei Harfenbau-Meisterwerkstätten in ganz Österreich – mit der tatkräftigen Unterstützung von Leo Wiesinger, Berater bei der Gründeragentur RIZ UP. Gemeinsam wurde an Geschäftskonzept, Businessplan, Finanzierung und Marketingstrategie getüftelt.

Schwarzmann mit Landeschefin Mikl-Leitner, Petra Patzelt und Leo Wiesinger von RIZ UP
Schwarzmann mit Landeschefin Mikl-Leitner, Petra Patzelt und Leo Wiesinger von RIZ UP(Bild: NLK Burchhart)
(Bild: Schwarzmann)

Meisterwerke auch zum Mieten
Mit Erfolg. Denn seitdem werden in der Weinviertler Werkstatt hochwertige Hakenharfen in verschiedenen Größen gebaut. „Das Tüfteln und Entwickeln ist besonders spannend. Je weiter man eintaucht, desto mehr erkennt man die Feinheiten, die einen guten Klang ausmachen“, so der Harfenbauer. Von Hakenharfen, über Tiroler Volksharfen bis hin zu Konzertharfen hat Schwarzmann unterschiedlichste Instrumente im Schauraum seiner Meisterwerkstatt im Angebot. Nebenbei vermietet der 32-Jährige Instrumente auch an Musikschulen und Privatpersonen.

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
169.563 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
168.350 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
144.190 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf