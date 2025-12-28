Papst Leo schickt 100.000 Suppen in die Ukraine

Suppen für besonders Betroffene

Mit der Geste wolle Leo XIV. seine Nähe zu den leidenden Menschen in der Ukraine zeigen, so der Sozialbeauftragte des Papstes, der schon häufig seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 Hilfslieferungen ins Land brachte. Die Nahrungsmittel seien in Gegenden gebracht worden, die häufig bombardiert würden und wo es an Strom, Wasser und Heizung mangle, erklärte der polnische Kardinal.