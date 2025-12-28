„Gründlich und bedächtig zu Werke gegangen“

Im dritten Teil der Reihe über die josephinischen Klosteraufhebungen der 1780er-Jahre in Vorarlberg soll die kleine Kommunität der Minoriten in Viktorsberg betrachtet werden.
Die Aufhebungsakten sind deshalb bemerkenswert, weil sie aufzeigen, mit welcher Akribie, aber auch Unverfrorenheit die Kommissäre, Aktuare und Schätzungsgutachter zu Werke gingen. Wenn die josephinischen Aufhebungen de facto einer Enteignung der Klöster gleichkamen, versuchte man dennoch den Schein von Rechtmäßigkeit zu wahren, wie noch aufgezeigt werden wird. Weit schwerwiegender wog jedoch für die meisten Ordensleute, dass sie sich gezwungen sahen, ihre „neue Standeswahl“ bekannt zu geben. Damit verloren sie ihre spirituelle Heimat, denn die Optionen lauteten: 1. Weltpriester werden, 2. aus dem Orden austreten und 3. jenseits der habsburgischen Grenzen eine Ordensniederlassung um Aufnahme zu bitten.
