Fackelwanderung & Co.

Silvester mit Kindern: Ausflugstipps und Feiern

Kärnten
27.12.2025 20:00
Kinder wandern mit Fackeln zum Fischerpark in Döbriach.
Kinder wandern mit Fackeln zum Fischerpark in Döbriach.(Bild: Frowin/Sagamundo/Kärnten Werbung)

Wohin am letzten Tag des Jahres? Wo können auch Kinder den Jahreswechsel genießen? Ein kleiner Auszug aus dem bunten Silvester-Programm.

Lindarius, der sprechende Baum, ist eine 750 Jahre Linde im Innenhof des Stiftes Millstatt, die zu Silvester ab 17 Uhr von Naturgeistern, Feen und geheimnisvollen Legenden erzählt (bis 21 Uhr).

Zum Malen in der Silvesternacht laden Gerda Madl-Kren und ihre Assistentin am 31. Dezember ab 19 Uhr auf den Kunstbahnhof Wörthersee/Hausbahnsteig Ost in Velden ein – die Plätze sind begrenzt, Anmeldung an office@kunstbahnhofwoerthersee.at

Sportlich beenden Langläufer aller Altersgruppen das Jahr in Obertilliach, wo der 39. Robert Kubin Gedenklauf um 10 Uhr im Langlauf- und Biathlonzentrum beginnt.

Im Stiftshof von Millstatt erzählt die alte Linde allerlei
Im Stiftshof von Millstatt erzählt die alte Linde allerlei(Bild: Gert Perauer)

Kinder können Silvester bei einer Fackelwanderung in Döbriach feiern: Um 16 Uhr werden im „Sagamundo – Haus des Erzählens“ kostenlos Fackeln ausgegeben, ab 16.30 Uhr wandert die Gruppe zum Fischerpark, wo um 17.30 Uhr eine Feuer- und Gauklershow beginnt und um 18 Uhr ein Kinderfeuerwerk steigt.

Sagen und Bräuche rund um Silvester, mystische Stimmung, mitreißende Geschichten, kreatives Basteln und eine Entdeckungsreise durch das Museum im Lavanthaus erwartet die jungen Workshopbesucher am 31. Dezember ab 10. 30 Uhr in Wolfsberg. Anmeldungen unter: 04352/ 537 333.

Kärnten

