Silvester mit Kindern: Ausflugstipps und Feiern

Kinder können Silvester bei einer Fackelwanderung in Döbriach feiern: Um 16 Uhr werden im „Sagamundo – Haus des Erzählens“ kostenlos Fackeln ausgegeben, ab 16.30 Uhr wandert die Gruppe zum Fischerpark, wo um 17.30 Uhr eine Feuer- und Gauklershow beginnt und um 18 Uhr ein Kinderfeuerwerk steigt.