Stadt beschließt stabiles Budget mit leichtem Plus

Im Gemeinderat wurde das Budget einstimmig beschlossen. „Es konnte sogar der Großteil der Referentenwünsche, speziell bei den freiwilligen Leistungen, berücksichtigt werden“, erklärt Bürgermeister Leopold Astner, mahnt aber: „Trotz dieses erfreulichen Budgets wird es für die Zukunft notwendig sein, den Budgetvollzug noch effizienter umzusetzen.“ Das soll mit weiteren Einsparungen und Synergieeffekten gelingen.