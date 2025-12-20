Stadt beschließt stabiles Budget mit leichtem Plus

Viele Gemeinden kämpfen mit ihren Finanzen und versuchen, die Defizite zu beschränken. In Hermagor hingegen gelingt für das kommende Jahr sogar ein leichtes Plus - mit einer „positiven hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft von 2200 Euro“.
Im Gemeinderat wurde das Budget einstimmig beschlossen. „Es konnte sogar der Großteil der Referentenwünsche, speziell bei den freiwilligen Leistungen, berücksichtigt werden“, erklärt Bürgermeister Leopold Astner, mahnt aber: „Trotz dieses erfreulichen Budgets wird es für die Zukunft notwendig sein, den Budgetvollzug noch effizienter umzusetzen.“ Das soll mit weiteren Einsparungen und Synergieeffekten gelingen.
Feuerwehrhaus finanziell abgesichert
Durch das Budget wurde auch die Finanzierung des Neubaus des FF-Hauses in Rattendorf abgesichert. Statt der reinen Bauwerkskosten sind jetzt im Finanzierungsplan die Nebenkosten wie Widmungskosten, Grunderwerb, örtliche Bauaufsicht und Ähnliches sowie die Eigenleistungen der Feuerwehrkameraden selbst berücksichtigt.
