Neue Ratgeber für eine Weihnachtszeit ohne Streit

Viele Menschen kennen das: Zu Weihnachten soll alles besonders harmonisch sein, doch gerade an den Feiertagen kracht es in Beziehungen oft. Doch auch Sorgen um den Krieg in der Ukraine, Inflation und Teuerungswelle setzen den Österreichern zu. Da ist Hilfe gefragt: Wir präsentieren Ihnen hier Bücher, die der Seele – und der Beziehung – guttun!
50 Sätze, die das Leben leichter machen – Ullstein
Dieses Buch versammelt prägnante Lebenssätze, die Orientierung geben, beruhigen und den Blick auf das Wesentliche lenken. Es geht um Klarheit im Denken, emotionale Selbstverantwortung und innere Ordnung im Alltag. Die kurzen Impulse eignen sich zum Innehalten, Wiederlesen und Weiterdenken. Ideal für Menschen, die mit wenigen Worten viel bewegen wollen.
Dein neues Selbstbild – Irisiana
Dieses Buch lädt dazu ein, eingefahrene Selbstbilder zu hinterfragen und bewusst neu zu gestalten. Es zeigt, wie Gedanken, Überzeugungen und innere Narrative das eigene Leben prägen. Mit sanften Impulsen und Übungen unterstützt es nachhaltige Veränderung. Ein spirituell-psychologischer Ansatz für mehr Selbstwirksamkeit.
Erwachsen – Brandstätter Verlag
„Erwachsen“ setzt sich ehrlich und zeitgemäß mit dem Erwachsensein jenseits klassischer Rollenbilder auseinander. Das Buch beleuchtet Verantwortung, Selbstbestimmung und die Zumutungen moderner Lebensentwürfe. Persönlich, reflektiert und nah am Alltag zeigt es, dass Erwachsensein kein Zustand, sondern ein Prozess ist. Ein Buch für alle, die sich selbst ernst nehmen.
Vom Dating-Frust zur glücklichen Beziehung – Nymphenburger (Kosmos)
Dieser Ratgeber analysiert typische Fallstricke moderner Partnersuche und zeigt konkrete Wege aus Enttäuschung und Orientierungslosigkeit. Psychologisch fundiert und praxisnah vermittelt das Buch, wie Beziehungsmuster erkannt und verändert werden können. Der Fokus liegt auf Selbstreflexion, Klarheit und realistischen Erwartungen. Ein strukturierter Leitfaden für nachhaltige Beziehungen.
Wenn du Liebe willst, musst du Liebe sein – mvgverlag
Das Buch stellt Selbstliebe und innere Haltung in den Mittelpunkt gelingender Beziehungen. Es macht deutlich, dass Beziehungserfolg weniger von äußeren Umständen als von innerer Reife abhängt. Mit klaren Gedanken und praktischen Impulsen regt es zur persönlichen Entwicklung an. Ein Appell für Eigenverantwortung statt Projektion.
Drei Minuten am Tag – rororo
Dieses Buch setzt auf kleine, regelmäßige Impulse für nachhaltige Veränderung. In kurzen Einheiten werden Achtsamkeit, Selbstwahrnehmung und innere Ruhe gefördert. Der Ansatz ist niederschwellig und gut in den Alltag integrierbar. Ideal für Menschen mit wenig Zeit und hohem Anspruch.
Vom Nein zum Ja – Penguin Random House
Der Titel zeigt, wie Abgrenzung und klare Entscheidungen zu mehr innerer Freiheit führen. Er erklärt, warum ein bewusstes Nein oft Voraussetzung für ein echtes Ja ist. Das Buch verbindet Selbstbehauptung mit emotionaler Reife. Praktisch, stärkend und alltagsnah.
Pudelnackt – Barbara-Brunner-Verlag
„Pudelnackt“ ist ein schonungslos ehrliches Buch über Verletzlichkeit, Körperlichkeit und Selbstannahme. Mit direkter Sprache werden Tabus angesprochen und Konventionen hinterfragt. Das Buch ermutigt zu Authentizität und innerer Freiheit. Unangepasst, persönlich und mutig.
Coaching dich selbst, sonst liebt dich keiner – mvgverlag
Das Buch verbindet Coaching-Ansätze mit Beziehungsthemen und persönlicher Entwicklung. Es zeigt, wie Selbstführung, Klarheit und emotionale Kompetenz die Basis für Nähe schaffen. Direkt und ungeschönt macht es deutlich, warum Selbstverantwortung unverzichtbar ist. Ein motivierender Leitfaden zur Stärkung des eigenen Selbstwerts.
Die große Verführung – Piper
Der Titel setzt sich kritisch mit Verlockungen, Abhängigkeiten und emotionaler Manipulation auseinander. Er zeigt, wie äußere Reize und innere Bedürfnisse ineinandergreifen. Das Buch sensibilisiert für subtile Dynamiken in Beziehungen und Gesellschaft. Analytisch, klar und bewusstseinsschärfend.
Beziehungsstatus unzufrieden – Kösel
Der Titel widmet sich dem Gefühl emotionaler Leere trotz Beziehung. Er analysiert Ursachen von Unzufriedenheit und schleichender Entfremdung. Mit psychologischer Tiefe zeigt das Buch Wege zu Klarheit und ehrlichen Entscheidungen. Für Menschen, die endlich für sich einstehen wollen.
Und was, wenn es gut wird? – mvgverlag
Dieses Buch stellt Hoffnung und Zukunftszuversicht gegen Angst und Selbstsabotage. Es lädt dazu ein, positive Möglichkeiten ernst zu nehmen, statt sie reflexhaft abzuwehren. Mit motivierenden Gedanken ermutigt es zu Mut und Vertrauen. Ein Perspektivwechsel mit emotionaler Wirkung.
Liebe machen – Piper
„Liebe machen“ beleuchtet Liebe, Intimität und Beziehung jenseits idealisierter Vorstellungen. Das Buch spricht offen über Nähe, Verletzlichkeit und emotionale Reife. Es verbindet persönliche Erfahrungen mit psychologischen Einsichten. Ein ehrlicher Blick auf das, was Verbundenheit im Alltag wirklich bedeutet.
Ändere nicht deinen Partner, ändere dich selbst – mvgverlag
Dieser Titel fordert dazu auf, Beziehungsprobleme als Spiegel eigener Muster zu verstehen. Statt Schuldzuweisungen geht es um Selbstreflexion, Wachstum und bewusste Entscheidungen. Das Buch vermittelt verständlich, wie Veränderung bei einem selbst beginnt. Ein realistischer und konsequenter Ansatz für reifere Partnerschaften.
Liebesorakel Tarot – Arkana
sie wollen die Rauhnächte nutzen, um Tarot zu legen? Dieses Tarot-Buch verbindet Kartenwissen mit Beziehungsthemen und Selbstreflexion. Es versteht Tarot als Werkzeug zur Selbsterkenntnis, nicht als Zukunftsorakel. Die Deutungen fokussieren emotionale Prozesse und innere Dynamiken. Ein intuitiver Zugang zu Liebe und Entscheidungsklarheit.
