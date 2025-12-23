Neue Ratgeber für eine Weihnachtszeit ohne Streit

Viele Menschen kennen das: Zu Weihnachten soll alles besonders harmonisch sein, doch gerade an den Feiertagen kracht es in Beziehungen oft. Doch auch Sorgen um den Krieg in der Ukraine, Inflation und Teuerungswelle setzen den Österreichern zu. Da ist Hilfe gefragt: Wir präsentieren Ihnen hier Bücher, die der Seele – und der Beziehung – guttun!