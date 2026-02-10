Rodeln: Einsitzer der Damen ab 17 Uhr LIVE

Österreichs bisher einzige Rodel-Olympiasiegerin wurde 1992 in Albertville Doris Neuner, die letzte Medaille holte Nina Reithmayer 2010 in Vancouver mit Silber. Im Eiskanal von Cortina könnte der nächste Eintrag in die Ehrentafel passieren, mit der im Gesamtweltcup führenden Lisa Schulte, Hannah Prock und Dorothea Schwarz sind drei Damen im Einsatz.