Rodeln: Einsitzer der Damen ab 17 Uhr LIVE

Olympisches Rodeln: Lisa Schulte, Hannah Prock und Dorothea Schwarz sind heute im Frauen-Einsitzer im Einsatz. Der 3. Lauf startet um 17 Uhr. Wir berichten live, siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Österreichs bisher einzige Rodel-Olympiasiegerin wurde 1992 in Albertville Doris Neuner, die letzte Medaille holte Nina Reithmayer 2010 in Vancouver mit Silber. Im Eiskanal von Cortina könnte der nächste Eintrag in die Ehrentafel passieren, mit der im Gesamtweltcup führenden Lisa Schulte, Hannah Prock und Dorothea Schwarz sind drei Damen im Einsatz.
Olympia-Gold scheint für Österreichs Rodlerinnen aber bereits nach dem ersten Tag im Einsitzer-Bewerb der Winterspiele in Cortina außer Reichweite. Auf eine Medaille darf nur noch Lisa Schulte hoffen.
Die im Gesamtweltcup führende Tirolerin liegt nach zwei Läufen 0,678 Sekunden hinter der führenden Deutschen Julia Taubitz auf Rang sieben, auf das Podest fehlen ihr 0,183 Sekunden. Die zweifache Saisonsiegerin Hannah Prock verlor am Montag als Elfte bereits 1,173 Sekunden.
