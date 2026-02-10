Kein Start! Herzog zieht bei Olympia die Notbremse

LIVE: Wunder bleibt aus! Rodlerinnen enttäuschen
Olympia im Ticker
Die schmerzgeplagte Vanessa Herzog musste sich bei ihrem ersten Antritt im Speed Skating Stadium von Mailand über 1.000 m am Montag in 1:16,99 Minuten mit Rang 24 begnügen – nun zog sie die Notbremse und reist von den Olympischen Spielen ab.
Herzog hatte sich nach einer dreiwöchigen Zwangspause wegen einer Bandscheibenvorwölbung samt beidseitiger Entzündung des Iliosakralgelenks erst kurzfristig für einen Start über den Tausender entschieden – nun ging aber offenbar nichts mehr.
Nähere Infos in Kürze ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.