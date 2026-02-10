Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kennzeichnung fix

EU legt Grenzwert für alkoholfreien Wein fest

Wirtschaft
10.02.2026 18:49
Weniger als 0,05 Volumenprozent gelten künftig als „alkoholfrei“.
Weniger als 0,05 Volumenprozent gelten künftig als „alkoholfrei“.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für Verbraucher soll in der ganzen EU klar sein, was sich hinter „alkoholfreiem“ Wein verbirgt. Künftig darf Wein als „alkoholfrei“ mit dem Zusatz „0,0%“ gekennzeichnet werden, wenn der Alkoholgehalt 0,05 Volumenprozent nicht übersteigt.

0 Kommentare

Wein mit mindestens 0,5 Volumenprozent Alkohol, dessen Alkoholgehalt um mindestens 30 Prozent reduziert wurde, soll die Bezeichnung „alkoholreduziert“ tragen dürfen. Das beschloss das Europäische Parlament am Dienstag in Straßburg mit grosser Mehrheit.

Im Dezember war bereits eine Einigung mit den EU-Mitgliedstaaten erzielt worden. Diese müssen ebenfalls formell zustimmen, bevor die neuen Regeln in Kraft treten.

Alkoholfreier Wein immer beliebter
Alkoholfreier Wein und Sekt erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da besonders die junge Generation zunehmend auf Alkohol verzichtet. Auch in Österreich waren Konsumenten im letzten Jahr wieder weniger trinkfreudig, wie die Österreich Wein Marketing (ÖWM) kürzlich bekannt gab. Demnach wurde im heimischen Lebensmittelhandel um rund fünf Prozent weniger Wein gekauft, auch in der Gastro ist der Absatz gesunken. 

Lesen Sie auch:
Besonders bei Jungen
Alkoholfreie Weine werden immer beliebter
21.01.2025
Krone Plus Logo
Viele trinken weniger
Harte Zeiten für Winzer: Weingenuss ohne Promille?
08.02.2026

Unter Winzern polarisiert das Thema alkoholfreier Wein dennoch. Einige haben bereits den „0,0%“-Rebensaft im Keller, auch alkoholfreier Schaumwein wird mittlerweile produziert. Erfreulich sei laut ÖWM aber, dass nach wie vor verstärkt zu heimischen Sorten gegriffen wird – ob mit oder ohne Alkohol. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.952 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.913 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
182.072 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
959 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
948 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Wirtschaft
Kennzeichnung fix
EU legt Grenzwert für alkoholfreien Wein fest
Krone Plus Logo
Russland-Sanktionen
Stahlhändler: Nach den Kunden springen Banken ab
Anwendung ab März?
Mercosur: EU-Parlament beschloss Schutzklauseln
Fischzucht aus OÖ
Pleite-Betrieb nach Insolvenz jetzt am Opernball
Krone Plus Logo
Angebote der Banken
Was von hohen Zinsversprechen übrig bleibt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf