EU legt Grenzwert für alkoholfreien Wein fest

Für Verbraucher soll in der ganzen EU klar sein, was sich hinter „alkoholfreiem“ Wein verbirgt. Künftig darf Wein als „alkoholfrei“ mit dem Zusatz „0,0%“ gekennzeichnet werden, wenn der Alkoholgehalt 0,05 Volumenprozent nicht übersteigt.
Wein mit mindestens 0,5 Volumenprozent Alkohol, dessen Alkoholgehalt um mindestens 30 Prozent reduziert wurde, soll die Bezeichnung „alkoholreduziert“ tragen dürfen. Das beschloss das Europäische Parlament am Dienstag in Straßburg mit grosser Mehrheit.
Im Dezember war bereits eine Einigung mit den EU-Mitgliedstaaten erzielt worden. Diese müssen ebenfalls formell zustimmen, bevor die neuen Regeln in Kraft treten.
Alkoholfreier Wein immer beliebter
Alkoholfreier Wein und Sekt erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da besonders die junge Generation zunehmend auf Alkohol verzichtet. Auch in Österreich waren Konsumenten im letzten Jahr wieder weniger trinkfreudig, wie die Österreich Wein Marketing (ÖWM) kürzlich bekannt gab. Demnach wurde im heimischen Lebensmittelhandel um rund fünf Prozent weniger Wein gekauft, auch in der Gastro ist der Absatz gesunken.
Unter Winzern polarisiert das Thema alkoholfreier Wein dennoch. Einige haben bereits den „0,0%“-Rebensaft im Keller, auch alkoholfreier Schaumwein wird mittlerweile produziert. Erfreulich sei laut ÖWM aber, dass nach wie vor verstärkt zu heimischen Sorten gegriffen wird – ob mit oder ohne Alkohol.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.