EU legt Grenzwert für alkoholfreien Wein fest

Alkoholfreier Wein immer beliebter

Alkoholfreier Wein und Sekt erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da besonders die junge Generation zunehmend auf Alkohol verzichtet. Auch in Österreich waren Konsumenten im letzten Jahr wieder weniger trinkfreudig, wie die Österreich Wein Marketing (ÖWM) kürzlich bekannt gab. Demnach wurde im heimischen Lebensmittelhandel um rund fünf Prozent weniger Wein gekauft, auch in der Gastro ist der Absatz gesunken.