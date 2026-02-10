Dumme Machosprüche: „Die hat keinen abbekommen“

Yasmin liegt auf dem Boden ihres Wohnzimmers. Ihr gegenüber inspiziert ihre kleine Tochter ein Kinderbuch. Dass Olivia hier sitzt, war für die 43-Jährige ein mühsamer und aufopfernder Weg, doch er hat sich gelohnt. Denn Yasmin hat keinen Mann an ihrer Seite, Olivia keinen Papa. Die Steyrerin hat sich bewusst für eine Solomutterschaft entschieden. „Ich hatte immer die richtigen Männer zur falschen Zeit, und die biologische Uhr hat getickt“, erklärt sie. Dass jedoch eine künstliche Befruchtung für alleinstehende Frauen in Österreich verboten ist, wusste Yasmin nicht.