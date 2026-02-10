Dumme Machosprüche: „Die hat keinen abbekommen“

Die rechtlichen Hürden einer Solomutterschaft: Warum diese in Österreich verboten ist und wie die Männerwelt auf eine Frau reagiert, die bewusst den Weg alleine gewählt hat. Die „Krone“ traf Yasmin in der Nähe von Steyr (OÖ) und sprach mit der 43-Jährigen über die Stolpersteine einer Solo-Mama.
Yasmin liegt auf dem Boden ihres Wohnzimmers. Ihr gegenüber inspiziert ihre kleine Tochter ein Kinderbuch. Dass Olivia hier sitzt, war für die 43-Jährige ein mühsamer und aufopfernder Weg, doch er hat sich gelohnt. Denn Yasmin hat keinen Mann an ihrer Seite, Olivia keinen Papa. Die Steyrerin hat sich bewusst für eine Solomutterschaft entschieden. „Ich hatte immer die richtigen Männer zur falschen Zeit, und die biologische Uhr hat getickt“, erklärt sie. Dass jedoch eine künstliche Befruchtung für alleinstehende Frauen in Österreich verboten ist, wusste Yasmin nicht.
