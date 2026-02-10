Klare Favoritenrolle vor Derby? – Mit Zoki Barisic

In der dieswöchigen Ausgabe von „Gelb-Rot – der Unicope Fußball-Talk“ nimmt Zoki Barisic Platz. Im Zentrum stehen die ersten Bundesliga-Spiele 2026 vom vergangenen Wochenende, außerdem steht das Wiener Derby am Sonntag im Fokus. Der ehemalige Rapid-Coach schätzt die Lage vor dem Kracher ein. Und auch dem erfolgreichen Hoffenheimer-Duo Christian Ilzer und Andreas Schicker wird ein Kapitel gewidmet!