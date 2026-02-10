Goldene Kathi Huber: „Fahr‘ einfach geil Ski!“

Roswitha Stadlober (ÖSV-Präsidentin/ÖOC-Vizepräsidentin): „Es ist einfach wunderschön, vor allem weil es natürlich auch zwei gewonnen haben, die man nicht ganz auf der Rechnung hatte. Die haben heute performt. Das sind die schönen Geschichten bei Olympia. Ich freue mich irrsinnig für die zwei. Ich bin natürlich auch ein bissl stolz, dass wir jetzt schon die zweite Gold-Medaille haben. (...) Ich kann nur gratulieren dem gesamten Team, weil es ist großartig gearbeitet worden. Man braucht das bissl Glück auch dazu, und die beiden haben heute wirklich das Alzerl gehabt, sind super gefahren. Die Katharina Huber hat unten super Gas gegeben, die Ariane hat bravourös vorgelegt. So gesehen ist es ein geniales Team.“