Trump beschwerte sich laut Polizei über Epstein

Auch über die in Haft sitzende, mutmaßliche Mittäterin Ghislaine Maxwell hat sich Trump laut dem Protokoll geäußert. Sie sei „Epsteins Handlangerin“ und „böse“. Die Polizei sollte sich auf sie konzentrieren. Maxwell wird vorgeworfen, dem New Yorker Finanzberater Mädchen und junge Frauen zugeführt zu haben. Sie wurde zu 20 Jahren Haft wegen Menschenhandels mit Minderjährigen verurteilt. Wie berichtet, verweigerte sie am Montag die Aussage vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses. Sie sei nur dann bereit zu sprechen, wenn sie Trump begnadige, sagte ihr Anwalt. Der Republikaner hatte im Oktober gesagt, einen solchen Schritt zu prüfen.