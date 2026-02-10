Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anruf vor Jahren

Trump beschwerte sich laut Polizei über Epstein

Außenpolitik
10.02.2026 18:19
US-Präsident Donald Trump beschwerte sich laut einem FBI-Protokoll vor Jahren bei der Polizei ...
US-Präsident Donald Trump beschwerte sich laut einem FBI-Protokoll vor Jahren bei der Polizei über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und die mutmaßliche Komplizin Ghislaine Maxwell (im Bild).(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat sich laut einem Polizisten vor einigen Jahren über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beschwert. Er habe bei der Polizei in Palm Beach angerufen und dort gesagt, dass „man in New York wisse, dass Epstein widerlich sei“. Das geht aus einem Vernehmungsprotokoll der Ermittlungsbehörde FBI hervor.

0 Kommentare

„Gott sei Dank stoppen Sie ihn, jeder wusste schon lange, dass er so etwas macht“, soll der heutige Präsident in dem Gespräch gesagt haben. Wann es genau stattgefunden hat, ist unklar. Aus der Ermittlungsakte geht hervor, dass Trump Epstein aus seinem Club geworfen und die Polizei informiert hat. Der US-Präsident hatte den verurteilten Sexualstraftäter laut eigener Aussage einmal in der Gesellschaft von Jugendlichen angetroffen und deshalb das Weite gesucht.

Auch über die in Haft sitzende, mutmaßliche Mittäterin Ghislaine Maxwell hat sich Trump laut dem Protokoll geäußert. Sie sei „Epsteins Handlangerin“ und „böse“. Die Polizei sollte sich auf sie konzentrieren. Maxwell wird vorgeworfen, dem New Yorker Finanzberater Mädchen und junge Frauen zugeführt zu haben. Sie wurde zu 20 Jahren Haft wegen Menschenhandels mit Minderjährigen verurteilt. Wie berichtet, verweigerte sie am Montag die Aussage vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses. Sie sei nur dann bereit zu sprechen, wenn sie Trump begnadige, sagte ihr Anwalt. Der Republikaner hatte im Oktober gesagt, einen solchen Schritt zu prüfen.

Zitat Icon

In New York weiß man, dass Epstein widerlich ist. Gott sei Dank stoppen Sie ihn. Jeder wusste schon lange, dass er so etwas macht.

US-Präsident Donald Trump in einem Telefonat mit der Polizei

Rolle des US-Präsidenten unklar
Spekuliert wird, dass Maxwell der Trump-Regierung ihr Schweigen zugesagt hat, etwa über die Rolle des Präsidenten in dem Fall. Der nun bekannt gewordene Anruf bei der Polizei wirft erneut Fragen darüber auf, was der US-Staatschef über Epsteins Handeln wusste und was nicht. In der Vergangenheit hatte er mehrfach bestritten, über die Taten des 2019 gestorbenen Sexualstraftäters Bescheid gewusst zu haben.

Lesen Sie auch:
Ghislaine Maxwell wurde wegen Beihilfe zum sexuellen ‌Missbrauch an minderjährigen Mädchen durch ...
Vor US-Ausschuss
Epstein-Komplizin Maxwell verweigerte die Aussage
09.02.2026

Der bis in höchste Kreise von Politik und Wirtschaft vernetzte US-Investor soll mithilfe von Maxwell mehr als Tausend Minderjährige und junge Frauen sexuell missbraucht und teils an Prominente weitergereicht haben. Er war erstmals 2008 wegen Anstiftung einer Minderjährigen zur Sexarbeit verurteilt worden, wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft erhielt er aber nur eine 18-monatige Haftstrafe. 2019 wurde er erneut festgenommen, unter anderem wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Minderjährigen.

Ende Jänner veröffentlichte das US-Justizministerium mehr als drei Millionen weitere Dokumente zu dem Fall. Neue Strafverfahren sind derzeit aber nicht zu erwarten. Epstein wurde im August 2019 tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben beging er Suizid.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.952 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.913 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
182.072 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
959 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
948 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
Anruf vor Jahren
Trump beschwerte sich laut Polizei über Epstein
Anwendung ab März?
Mercosur: EU-Parlament beschloss Schutzklauseln
Krone Plus Logo
Existenz-Krise in Kuba
Warum Havannas Straßen jetzt wie leer gefegt sind
US-Friedensplan
EU-Beitritt der Ukraine als Sicherheitsgarantie?
„Gut für Entwicklung“
Ministerium testet sechsjährige Volksschulen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf