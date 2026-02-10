Mythos Opernball

Warum tanzen am Opernball verboten war

10.02.2026 16:56
Die Geschichte des Wiener Opernballs geht weit zurück: Was heute als weltweites Phänomen unter den Bällen gilt, war damals der Abklatsch eines Pariser Vorbilds. Das es der prestigeträchtige Ball überhaupt so weit gebracht hat, ist erstaunlich. Denn Kaiser Franz Joseph hatte das SO gar nicht im Sinn.

