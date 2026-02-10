Skispringen: Mixed-Team-Bewerb ab 18.45 Uhr

Bei Olympia steht heute der Mixed-Team-Bewerb der Skispringer am Programm. Wir berichten live – siehe Ticker.
Hier der Liveticker:
Das österreichische Skisprung-Quartett befindet sich vor dem Mixed-Team-Bewerb bei den Olympischen Spielen in Italien in der Außenseiterrolle. Denn im Kampf um die Medaillen am Dienstag (18.45 Uhr/live ORF 1) sind die Männer- und Frauen-Duos aus Norwegen, Slowenien und Deutschland nach den ersten Eindrücken auf der Normalschanze von Predazzo stärker einzuschätzen. Lisa Eder und Julia Mühlbacher wollen nach den bitteren Enttäuschungen beim Olympia-Auftakt zurückschlagen.
Die Salzburgerin Eder hatte am Samstag als Mitfavoritin auf der Normalschanze den vierten Platz belegt, Julia Mühlbacher kam nicht über den 22. Rang hinaus. „Der Blick geht nach vorne. Cool bleiben, ich habe nichts zu verlieren“, sagte Mühlbacher über ihr Motto im Mixed Team. Zaubern werde sie nicht können. „Jeder muss zweimal runterkommen. Es ist ein Teambewerb, da ist so viel möglich.“
Diethart zuversichtlich
Frauen-Cheftrainer Thomas Diethart zeigte sich zuversichtlich. „Wir wissen, dass sie es können. Für Julia sind es die ersten Olympischen Spiele, das ist nicht einfach“, betonte der frühere Tourneesieger. Die Oberösterreicherin nutzte am Sonntag die Gelegenheit, mit weiteren Trainingssprüngen mit der Schanze warm zu werden, Eder verzichtete darauf. Die Aufstellung der ÖSV-Männer um Stephan Embacher, Jan Hörl, Stefan Kraft und Daniel Tschofenig, die in den Trainings noch Verbesserungspotenzial orteten, wurde nach dem Normalschanzenbewerb am Montagabend fixiert.
Favoriten sind jedenfalls andere. Denn beim Auftakt der Frauen sprangen neben Olympiasiegerin Anna Odine Ström zwei weitere Norwegerinnen in die Top sechs. Peking-Olympiasieger Slowenien setzt neben der zweitplatzierten Weltcup-Dominatorin Nika Prevc auf Nika Vodan (8.), Deutschland auf Selina Freitag (7.) und Agnes Reisch (9.). Dem japanischen Team fehlte neben Bronzemedaillengewinnerin Nozomi Maruyama ebenfalls eine zweite Springerin mit einem Spitzenresultat, Sara Takanashi belegte den 13. Platz.
Anzug-Farce in Peking
Vor vier Jahren in China hatten Daniela Iraschko-Stolz, Kraft, Eder und Manuel Fettner den fünften Platz belegt. Das Olympia-Debüt des Mixed-Team-Bewerbs war aber überschattet von Anzug-Disqualifikationen bei fünf Springerinnen. Zu diesen zählte auch Iraschko-Stolz, deren erster Sprung in einer sportlich entwerteten Konkurrenz aus der Wertung genommen worden war.
