Skispringen: Mixed-Team-Bewerb ab 18.45 Uhr

Diethart zuversichtlich

Frauen-Cheftrainer Thomas Diethart zeigte sich zuversichtlich. „Wir wissen, dass sie es können. Für Julia sind es die ersten Olympischen Spiele, das ist nicht einfach“, betonte der frühere Tourneesieger. Die Oberösterreicherin nutzte am Sonntag die Gelegenheit, mit weiteren Trainingssprüngen mit der Schanze warm zu werden, Eder verzichtete darauf. Die Aufstellung der ÖSV-Männer um Stephan Embacher, Jan Hörl, Stefan Kraft und Daniel Tschofenig, die in den Trainings noch Verbesserungspotenzial orteten, wurde nach dem Normalschanzenbewerb am Montagabend fixiert.