Martina Reuter beendet Verwirrspiel um Ballkleid

Zuletzt fiel die Wahl noch mit ziemlicher Sicherheit auf eine goldene Robe. Nun hat sich Martina Reuter doch umentschieden und wird am Donnerstag mit einem anderen Ballkleid beim 68. Staatsgewalze antanzen. Wieso sie sich umentschieden hat . . .
Dass die richtige Wahl für das Kleid am Opernball eine wichtige ist, hat Moderatorin Martina Reuter erneut bewiesen. Zuletzt standen noch alle Zeichen auf Gold, doch nun hat sie sich doch umentschieden.
Das „Göttinnen-Kleid“ in Gold sollte es ursprünglich werden, habe sie sich darin besonders wohl gefühlt und das Gefühl gehabt, ihre fleißig erarbeitete sportliche Figur würde darin besonders gut zur Geltung kommen.
Doch das tut sie auch in der endgültigen Wahl: Der petrolfarbenen Robe, ebenfalls von Designer Maurizio Giambra. Der „Krone“ erzählt sie, wieso die Entscheidung schlussendlich doch eine andere war: „Ich finde die Farbe unfassbar schön und es ist ein richtiges Prinzessinnenkleid.“ Das Ziel war also bezaubernd aussehen, was sie im wunderschönen schulterfreien Kleid in A-Linie definitiv erreicht.
Bekannt ist bereits, dass die 46-Jährige mit ihrem (noch) geheimen Freund beim Opernball auftauchen wird. Auf Instagram teilte Reuter jetzt erneut die Worte „In Love“ mit ihren Fans. Auf dieses öffentliche Liebes-Outing warten wohl also nicht nur wir.
