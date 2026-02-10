Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opernball 2026

Martina Reuter beendet Verwirrspiel um Ballkleid

Adabei Österreich
10.02.2026 18:39
Martina Reuter wurde für den Opernball bei Designer Maurizio Giambra fündig.
Martina Reuter wurde für den Opernball bei Designer Maurizio Giambra fündig.(Bild: Martina Reuter)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Zuletzt fiel die Wahl noch mit ziemlicher Sicherheit auf eine goldene Robe. Nun hat sich Martina Reuter doch umentschieden und wird am Donnerstag mit einem anderen Ballkleid beim 68. Staatsgewalze antanzen. Wieso sie sich umentschieden hat . . .

0 Kommentare

Dass die richtige Wahl für das Kleid am Opernball eine wichtige ist, hat Moderatorin Martina Reuter erneut bewiesen. Zuletzt standen noch alle Zeichen auf Gold, doch nun hat sie sich doch umentschieden. 

Dieses Kleid sollte es eigentlich werden.
Dieses Kleid sollte es eigentlich werden.(Bild: Instagram/reuter_marina_official)

Das „Göttinnen-Kleid“ in Gold sollte es ursprünglich werden, habe sie sich darin besonders wohl gefühlt und das Gefühl gehabt, ihre fleißig erarbeitete sportliche Figur würde darin besonders gut zur Geltung kommen. 

Lesen Sie auch:
Nadine Leopold
Campari bringt Supermodel zum Wiener Opernball
07.02.2026
Martina Reuter
Göttinnen-Kleid und „Götter-Gatte“ beim Opernball
05.02.2026
Wettkampf-Vorbereitung
Martina Reuter zwischen Opernball und Fashion Week
08.02.2026

Doch das tut sie auch in der endgültigen Wahl: Der petrolfarbenen Robe, ebenfalls von Designer Maurizio Giambra. Der „Krone“ erzählt sie, wieso die Entscheidung schlussendlich doch eine andere war: „Ich finde die Farbe unfassbar schön und es ist ein richtiges Prinzessinnenkleid.“ Das Ziel war also bezaubernd aussehen, was sie im wunderschönen schulterfreien Kleid in A-Linie definitiv erreicht. 

Die endgültige Wahl für den Opernball: Diese petrolfarbene A-Linie aus dem Hause Maurizio ...
Die endgültige Wahl für den Opernball: Diese petrolfarbene A-Linie aus dem Hause Maurizio Giambra.(Bild: privat)

Bekannt ist bereits, dass die 46-Jährige mit ihrem (noch) geheimen Freund beim Opernball auftauchen wird. Auf Instagram teilte Reuter jetzt erneut die Worte „In Love“ mit ihren Fans. Auf dieses öffentliche Liebes-Outing warten wohl also nicht nur wir. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Das Königshaus feiert Prinzessin Kates Geburtstag. Sie selbst meldete sich mit einem emotionalen ...
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit ...
Sorge um Prinzessin
Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.952 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.913 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
182.072 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
959 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
948 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Adabei Österreich
Opernball 2026
Martina Reuter beendet Verwirrspiel um Ballkleid
US-Star im Innviertel
Stone schwärmt für Schnitzel – aber mit Kraut!
Blumenmeer
Die Oper wird zum schönsten Ballsaal des Landes
Wunsch der Chefetage
Melissa Naschenweng soll wieder im ORF moderieren
68. Opernball
Maria Angelini-Santner: Zartrosa Hollywood-Glam
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf