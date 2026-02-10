Rapid gibt Dursun an Schweizer Leader Thun ab

LIVE: Wunder bleibt aus! Rodlerinnen enttäuschen
Der SK Rapid hat Stürmer Furkan Dursun an den in der Schweizer Liga überlegen voranliegenden FC Thun abgegeben!
Die Wiener hatten zuletzt Dursuns Leihvertrag mit dem SKN St. Pölten aufgelöst, da sich der Transfer des U21-Nationalspielers angekündigt hatte.
Bei Thun erhielt der 20-Jährige einen Vertrag über dreieinhalb Jahre mit Option auf ein weiteres Jahr.
Für Rapid bestritt der aus der eigenen Akademie stammende Mittelstürmer 16 Pflichtspiel-Einsätze bei den Profis.
