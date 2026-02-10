Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Wie prüde sind Sie?

Forum
10.02.2026 18:30
Der Lack-und-Leder-Ball fand vor Kurzem im Schloss Leiben statt.
Der Lack-und-Leder-Ball fand vor Kurzem im Schloss Leiben statt.(Bild: sakkmesterke - stock.adobe.com)
Porträt von Community
Von Community

Zahlreiche Gäste in Lack, Leder und Latex feierten beim Kultball im Schloss Leiben – darunter auch eine hochrangige Beamtin des Justizressorts. Wie stehen Sie zu derartigen Veranstaltungen? Wie „prüde“ sind Sie? Teilen Sie Ihre Sichtweise und Erfahrungen in den Kommentaren!

0 Kommentare

Es ging um den Besuch eines bekannt offenherzigen Fetischballs, den die Frau besucht hat. Die „Krone“ fragte beim Justizministerium nach, denn Beamte müssten auch in ihrer Freizeit „gebührliches Verhalten“ vorleben. Es stufte das Outfit jedoch als privates Faschingsvergnügen ein. 

Würden Sie sich ein ähnliches Outfit überziehen?
Würden Sie sich ein ähnliches Outfit überziehen?(Bild: VIKA YERMOLYEVA)

Unpassender Zeitpunkt
Ein Kritikpunkt aus den Reihen der Justizwache folgte aber: der kürzliche Tod eines psychisch kranken Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg (NÖ). Der Insasse der JA Hirtenberg war am 3. Dezember des Vorjahres an Verletzungen gestorben, zu denen es im Vorfeld eines Häftlingstransports gekommen sein dürfte. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ermittelt gegen zwölf Justizwachebeamte. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) prüft mögliche „strukturelle Mängel“.

Diskutieren Sie mit!
War der Besuch der Beamtin Ihrer Meinung nach unangebracht oder eine private Angelegenheit? Wie stehen Sie zu verschiedensten Fetischen? Würden Sie selbst etwas „Neues“ probieren oder lehnen derartige „Verkleidungen“ ab? Was bedeutet für Sie „gebührliches Verhalten“? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.952 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.913 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
182.072 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
959 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
948 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Wie effektiv und zielführend ist das AMS noch?
Frage des Tages
Wäre Christian Kern der bessere SPÖ-Chef?
Diskutieren Sie mit!
Wie viel Vetomacht darf der Umweltschutz haben?
Frage des Tages
Holen unsere Alpin-Skifahrer noch eine Medaille?
Diskutieren Sie mit!
Olympia: Wie viele Medaillen holt Österreich?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf