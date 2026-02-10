Zahlreiche Gäste in Lack, Leder und Latex feierten beim Kultball im Schloss Leiben – darunter auch eine hochrangige Beamtin des Justizressorts. Wie stehen Sie zu derartigen Veranstaltungen? Wie „prüde“ sind Sie? Teilen Sie Ihre Sichtweise und Erfahrungen in den Kommentaren!
Es ging um den Besuch eines bekannt offenherzigen Fetischballs, den die Frau besucht hat. Die „Krone“ fragte beim Justizministerium nach, denn Beamte müssten auch in ihrer Freizeit „gebührliches Verhalten“ vorleben. Es stufte das Outfit jedoch als privates Faschingsvergnügen ein.
Unpassender Zeitpunkt
Ein Kritikpunkt aus den Reihen der Justizwache folgte aber: der kürzliche Tod eines psychisch kranken Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg (NÖ). Der Insasse der JA Hirtenberg war am 3. Dezember des Vorjahres an Verletzungen gestorben, zu denen es im Vorfeld eines Häftlingstransports gekommen sein dürfte. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ermittelt gegen zwölf Justizwachebeamte. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) prüft mögliche „strukturelle Mängel“.
Diskutieren Sie mit!
War der Besuch der Beamtin Ihrer Meinung nach unangebracht oder eine private Angelegenheit? Wie stehen Sie zu verschiedensten Fetischen? Würden Sie selbst etwas „Neues“ probieren oder lehnen derartige „Verkleidungen“ ab? Was bedeutet für Sie „gebührliches Verhalten“? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
