Kostenloses Essen: In Klagenfurt wird aufgekocht

Ab Ende Februar steht den Kärntnern sogar ein kostenloser Sozialmarkt zur Verfügung. Da erlebt Klagenfurt die Premiere, so etwas hat Orth noch nie gemacht. „Der Sozialladen entsteht in der St. Ruprechter Straße in der Nähe vom Volkskino“, erzählt der 31-Jährige. Auch dort will er vor allem sozial benachteiligte Familien als Kunden sehen.