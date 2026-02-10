Vorteilswelt
250 Portionen

Kostenloses Essen: In Klagenfurt wird aufgekocht

Kärnten
10.02.2026 18:00
Wie hier in Wien baut Mario Orth seinen Foodtruck auch in Klagenfurt auf, ab Donnerstag gibt es ...
Wie hier in Wien baut Mario Orth seinen Foodtruck auch in Klagenfurt auf, ab Donnerstag gibt es für ärmere Menschen kostenloses Essen.(Bild: Mario Orth)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Jetzt ist es so weit, ab Donnerstag werden in Klagenfurt kostenlose Gerichte für bedürftige Menschen ausgegeben. Der Wiener Wohltäter Mario Orth finanziert das Projekt.

„Wir haben mit dem Heuplatz einen tollen Ort bekommen, vis-à-vis von McDonald’s steht unser Foodtruck. Zwischen 10.30 und 14.30 Uhr wird dort von Montag bis Freitag kostenloses Essen ausgegeben. „An sich sind die Gerichte für jeden“, sagt Orth.

Aber: „Wir wollen in erster Linie aber ärmere Menschen satt machen. Bedürftige Personen, ärmere Studierende und einfach Leute, denen es nicht gut geht, sind unsere bevorzugten Kunden.“

250 Portionen für Bedürftige
„Rund 250 Portionen stehen bereit. Zwei Monate wird das kostenlose Essen beim Foodtruck ausgegeben, dann kommt ein fixer Standort“, plant Orth, der viel von seinem großen Erbteil für bedürftige Menschen spendet. „Die Stadt Klagenfurt ist da nicht involviert, ich zahle alles aus meiner eigenen Tasche“, bestätigt er.

Lesen Sie auch:
In vier Tagen und drei Stunden ist Mario Orth von Wien aus zum Lindwurm marschiert.
Arktische Temperaturen
Er marschierte für guten Zweck 300 Kilometer
10.01.2026
Orth steckt alles weg
Schlafen im Stiegenhaus: Kältemarsch geht weiter
08.01.2026
Marsch nach Klagenfurt
Der Wohltäter, der durch die eisige Kälte geht
06.01.2026

Ab Ende Februar steht den Kärntnern sogar ein kostenloser Sozialmarkt zur Verfügung. Da erlebt Klagenfurt die Premiere, so etwas hat Orth noch nie gemacht. „Der Sozialladen entsteht in der St. Ruprechter Straße in der Nähe vom Volkskino“, erzählt der 31-Jährige. Auch dort will er vor allem sozial benachteiligte Familien als Kunden sehen.

