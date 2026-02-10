Kostenloses Essen: In Klagenfurt wird aufgekocht

Jetzt ist es so weit, ab Donnerstag werden in Klagenfurt kostenlose Gerichte für bedürftige Menschen ausgegeben. Der Wiener Wohltäter Mario Orth finanziert das Projekt.
„Wir haben mit dem Heuplatz einen tollen Ort bekommen, vis-à-vis von McDonald’s steht unser Foodtruck. Zwischen 10.30 und 14.30 Uhr wird dort von Montag bis Freitag kostenloses Essen ausgegeben. „An sich sind die Gerichte für jeden“, sagt Orth.
Aber: „Wir wollen in erster Linie aber ärmere Menschen satt machen. Bedürftige Personen, ärmere Studierende und einfach Leute, denen es nicht gut geht, sind unsere bevorzugten Kunden.“
250 Portionen für Bedürftige
„Rund 250 Portionen stehen bereit. Zwei Monate wird das kostenlose Essen beim Foodtruck ausgegeben, dann kommt ein fixer Standort“, plant Orth, der viel von seinem großen Erbteil für bedürftige Menschen spendet. „Die Stadt Klagenfurt ist da nicht involviert, ich zahle alles aus meiner eigenen Tasche“, bestätigt er.
Ab Ende Februar steht den Kärntnern sogar ein kostenloser Sozialmarkt zur Verfügung. Da erlebt Klagenfurt die Premiere, so etwas hat Orth noch nie gemacht. „Der Sozialladen entsteht in der St. Ruprechter Straße in der Nähe vom Volkskino“, erzählt der 31-Jährige. Auch dort will er vor allem sozial benachteiligte Familien als Kunden sehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.