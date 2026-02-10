„Diese Durststrecke nagt schon an den Bayern“

Kaum zu glauben, aber wahr: Erstmals seit 2020 können die Bayern heute in das Semifinale des DFB-Cups einziehen. Voraussetzung ist ein Viertelfinal-Heimsieg über Leipzig. „Das Spiel ist zu Hause, es ist ein Must-Spiel. Wir wollen bringen, was wir können“, geht Trainer Vincent Kompany vom Aufstieg aus. Der 21. Cup-Titel lässt an der Isar auf sich warten, bei den jüngsten fünf Anläufen erlebten die Münchner einen Mix aus Pleiten, Pech und Pannen, scheiterten sogar an Kiel und Saarbrücken.