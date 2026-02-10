Vorteilswelt
Legende Gustl Starek

„Diese Durststrecke nagt schon an den Bayern"

Fußball International
10.02.2026 18:30
Laimer hofft am Mittwoch auf den Einzug ins Pokal-Halbfinale
Laimer hofft am Mittwoch auf den Einzug ins Pokal-Halbfinale(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Das Viertelfinale des DFB-Pokals wird am Mittwoch mit einem Kracher abgeschlossen, im Allianz-Stadion haben die Bayern RB Leipzig zu Gast. Gustl Starek gewann mit den Münchnern 1968/69 das Double, wagt eine Prognose – auch was Österreichs WM-Auftritt in den USA betrifft.

Kaum zu glauben, aber wahr: Erstmals seit 2020 können die Bayern heute in das Semifinale des DFB-Cups einziehen. Voraussetzung ist ein Viertelfinal-Heimsieg über Leipzig. „Das Spiel ist zu Hause, es ist ein Must-Spiel. Wir wollen bringen, was wir können“, geht Trainer Vincent Kompany vom Aufstieg aus. Der 21. Cup-Titel lässt an der Isar auf sich warten, bei den jüngsten fünf Anläufen erlebten die Münchner einen Mix aus Pleiten, Pech und Pannen, scheiterten sogar an Kiel und Saarbrücken.

