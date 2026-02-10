Bullen-Stürmer Onisiwo: „Ich will mehr spielen“

Karim Onisiwo und Red Bull Salzburg – das ist noch keine Liebesbeziehung. Vor einem Jahr kam er mit hohen Erwartungen in die Mozartstadt, doch erfüllen konnte er diese bisher nicht. Vor allem Verletzungen bremsten den 33-Jährigen immer wieder aus. Aktuell ist er aber fit und hat sich deshalb für das Frühjahr viel vorgenommen: „Ich bin nach wie vor hochmotiviert. Und ich weiß, wie schnell es im Fußball gehen kann. Vor allem bei Stürmern können ein paar Tore und Assists sehr schnell sehr viel verändern“, sagte er in einem „Krone“-Interview während der Vorbereitung.