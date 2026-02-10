Bullen-Stürmer Onisiwo: „Ich will mehr spielen“

Ex-ÖFB-Teamspieler Karim Onisiwo kommt bei Salzburg derzeit nicht über die Jokerrolle hinaus. Der Stürmer hofft auf mehr Spielzeit, weiß aber auch, dass es dafür bessere Leistungen braucht. Erfreulich für die Bullen ist, dass am Donnerstag ein Langzeitverletzter im Training mit dabei war.
Karim Onisiwo und Red Bull Salzburg – das ist noch keine Liebesbeziehung. Vor einem Jahr kam er mit hohen Erwartungen in die Mozartstadt, doch erfüllen konnte er diese bisher nicht. Vor allem Verletzungen bremsten den 33-Jährigen immer wieder aus. Aktuell ist er aber fit und hat sich deshalb für das Frühjahr viel vorgenommen: „Ich bin nach wie vor hochmotiviert. Und ich weiß, wie schnell es im Fußball gehen kann. Vor allem bei Stürmern können ein paar Tore und Assists sehr schnell sehr viel verändern“, sagte er in einem „Krone“-Interview während der Vorbereitung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.