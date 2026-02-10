„Kickl wird den Bundeskanzler vor sich hertreiben“

Im aktuellen Politik-Duell sieht Eva Glawischnig im Vorstoß zur Volksbefragung von Kanzler Christian Stocker vor allem den Versuch, die öffentliche Debatte zu dominieren – auch wenn dabei erneut Chaostage in der Regierung entstanden seien. Deutlich schärfer fällt die Analyse von Andreas Mölzer aus: „Da wird Oppositionsführer Herbert Kickl den Bundeskanzler vor sich hertreiben“, warnt er. Die Volksbefragung könne für Stocker rasch zur politischen Falle werden. Weitere Themen im Duell: das „Senioren“-Rennen um die Hofburg, Verhandlungen zu Frieden in der Ukraine sowie der diesjährige Opernball.