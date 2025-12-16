So können Senioren am digitalen „Ball“ bleiben
Nicht zurückbleiben
Viele ältere Menschen fühlen sich von der rasanten Digitalisierung der vergangenen Jahre abgehängt. Wie man trotz allem nicht den Anschluss verliert und am digitalen Ball bleibt, erklärt Franz Ebner, Landesgeschäftsführer des oberösterreichischen Seniorenbunds.
Nicht nur, aber hauptsächlich sind es Senioren, die sich von der Digitalisierung ins Aus gedrängt fühlen – oft zu Recht. „Da gibt es viele Herausforderungen, vom Online-Banking, über die ID Austria oder Förderungen, die nur online beantragt werden können, bis hin zu Software-Updates am Handy“, weiß OÖ-Seniorenbund-Landesgeschäftsführer Franz Ebner.
