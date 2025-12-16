So können Senioren am digitalen „Ball“ bleiben

Nicht nur, aber hauptsächlich sind es Senioren, die sich von der Digitalisierung ins Aus gedrängt fühlen – oft zu Recht. „Da gibt es viele Herausforderungen, vom Online-Banking, über die ID Austria oder Förderungen, die nur online beantragt werden können, bis hin zu Software-Updates am Handy“, weiß OÖ-Seniorenbund-Landesgeschäftsführer Franz Ebner.